因新冠肺炎疫情疫燒，隨著全球多國都實施國際封鎖，也影響了台灣一些場館的展覽作業，台北市立美術館（北美館）原訂4月11日開幕的《布列松在中國：1948-1949／1958》便由於法國全境封鎖，將延期舉行展覽。

北美館24日公布訊息指由於法國全境封鎖，影響作品的國際運輸作業，經北美館與布列松基金會、策展人評估後，決議將延期舉行展覽，詳情則另行公告。又由於北美館與法方基金會仍將努力於今年底前推出展覽，為保有展場空間的使用彈性，故而原定於下半年推出的「108年申請展」，在獲得4位參展藝術家的同意，且考量4檔能各自獨立且仍有對話能量的情況下，一致順延至明年，重新調整展覽日程。

與《布列松在中國：1948-1949／1958》展同時位於北美館3樓展場的《未完成，黃華成》展，因應臨時展場空間調度，將調整展期為5月9日至11月8日。

而位於台北市的耿畫廊也公告由於近日確診案例暴增，為求公共安全，畫廊即日起至5月初休館，目前展覽檔期將視疫情狀況順延，重新開館時間也將視疫情狀況再另行公告。

(旺報 )