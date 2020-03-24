新北紓困方案2.0 BOT權利金最高減收35％ 11:442020/03/24 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北紓困方案2.0，BOT權利金最高減收35％。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情延燒，新北市長侯友宜24日宣布新北市紓困方案2.0，對於遊覽車、客運業者艱困行業，改繳納稅額50％，飯店業者也改課房屋稅從3％降到2％，市有地、公有市場租金4到6月也將打5折，而BOT促參案廠商權利金，最高減收35％。 侯友宜也說，另中小企業貸款利息是2.095，前6個月免息，新北市府也將爭取將利率補貼從6個月延長到1年。 (中時 ) #新北 #侯友宜 #業者 #紓困方案 #方案 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北場館暫關閉 基隆不跟進 16:282020/03/20 政治 新北警執行全國掃黑 防疫期間「零空窗」 22:092020/03/20 社會 新北閉館運動中心惡意放無薪假 市府：若屬實要罰 00:152020/03/21 生活 新北配套不足 運動中心放無薪假 04:102020/03/21 地方新聞 20日起實施 新北醫院 護理之家禁探病 04:102020/03/21 地方新聞 新北警局防疫 規畫第二辦公室 04:102020/03/21 地方新聞 新北閉館運動中心惡放無薪假 市府：若屬實要罰 11:082020/03/21 生活 防疫賞花 新北再推線上即時賞櫻 14:132020/03/21 生活 瘋搶民生物資 侯友宜：買嘟嘟好就好 12:402020/03/21 政治 「哩麥趴趴走」新北警響應醫護9宮格 17:462020/03/21 社會 生活熱門新聞 百年難得一見！起底張上淳超狂家族 醫曝他私下為人 - 生活 張上淳兒子出國根本沒錯？致命關鍵曝光：一堆人搞錯 - 生活 搶泡麵衛生紙錯了！WHO：最該準備的東西是… - 生活 兒出國父被罵爆 美女醫鄧惠文揭張上淳處境 - 生活 R0值守住1.7 詹長權：否則須封鎖台北市 - 生活 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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