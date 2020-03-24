新冠肺炎疫情延燒，新北市長侯友宜24日宣布新北市紓困方案2.0，對於遊覽車、客運業者艱困行業，改繳納稅額50％，飯店業者也改課房屋稅從3％降到2％，市有地、公有市場租金4到6月也將打5折，而BOT促參案廠商權利金，最高減收35％。

侯友宜也說，另中小企業貸款利息是2.095，前6個月免息，新北市府也將爭取將利率補貼從6個月延長到1年。

(中時 )