1對大學情侶到北市開封街1家養生館按摩，2人進到同1個房間後，被阮姓男按摩師用布簾隔開，不料阮男不顧男大生就在隔壁，竟趁機性侵女大生得逞，女大生驚嚇過度不敢發出聲音求救，直到隔天才向男友哭訴報警，台北地院審結後，將阮男依強制性交罪判刑5年6個月。

據悉，阮男是31歲越南籍男子，2014年以移工身分申請來台，隔年遭通報逃逸被註銷居留許可，2019年7月卻用假身份到台北市開封街一家養生館擔任按摩師，9月9日晚上對1對大學情侶按摩時，卻趁機性侵女大生。

事發時，阮男用布簾將這對情侶隔開，引導女大生到按摩床上後，慢慢往私處摸，最後直接掏出生殖器，性侵女大生，還警告不要發出聲音，女大生受到驚嚇不敢反抗求救，直到隔日才向男友哭訴一切，並報警處理。

阮男向警方辯稱，兩人是兩情相悅發生關係，其阮律師也說，女大生沒有呼救不符常理，但法官不予採信，最後仍依強制性交罪判阮男5年6個月徒刑，另冒用身分與偽造文書罪嫌，各判處4個月、6個月有期徒刑，應執行8個月徒刑，可易科罰金24萬元，服完刑後驅逐出境。

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(中時電子報)