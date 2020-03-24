進入醫院，只見工作人員全套防護衣、護目鏡，氣氛顯得格外緊張。（圖／讀者提供）

中央流行疫情指揮中心昨日公布新增25例境外、1例本土確診案例，目前我國共195例，截至目前累計24609例疑似通報（含22613例排除），而日前確診的一位長照機構的護理師案例，由於感染源不明，始終成為矚目焦點，昨日不少記者紛紛提問關於疫調進度，指揮官陳時中回應「還在調查中，沒有那麼快」，這似乎顯示疫調仍沒有明確結果。

台灣195件確診案例中，總共有6位確診患者感染來源不明，但其中3位(案24、27、34)由於已過14天的潛伏期，所以陳時中認為「應該排除」，他認為目前台灣只有3位患者感染源仍不清楚，包括曾讓陳時中一度「比較擔心」的案100，這位南部年輕女性近期沒有旅遊史，後續確認有親人在2月底時從美國回台，目前還在採檢相關親友。

另一個案134為中部30多歲女性，同樣沒有旅遊史，工作為接觸民眾的服務業，不排除可能是因為接觸國外回來的客人而遭到感染，但這些僅是推測，指揮中心仍在積極召回相關接觸者調查。

最後就是案156的護理師，3/12發燒到3/22確診，中間跨過許多天，由於護理師在養護機構服務，所以一度讓指揮中心相當緊張，所幸目前採檢的81人皆為陰性，剩下14人持續檢測中，不過護理師的感染來源不明仍讓人憂心。

到底有沒有社區傳播？陳時中認為本土案例未超過境外案例，因此仍不算社區傳播，但許多民眾可不是這樣想，這幾天藥局排隊領口罩的人龍更長，進入醫院看病的預防措施也更嚴格，這些都顯示民眾心裡似乎已經有了答案。

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(中時電子報)