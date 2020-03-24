44歲「國標女王」劉真和生命搏鬥45天，於22日病逝，讓親友和粉絲都相當難過與不捨，本來只是因主動脈瓣狹窄進行手術，未料卻在過程中心跳驟停，緊急裝上葉克膜，後改為裝心室輔助器等換心，又陸續發生腦部栓塞與出血，最後因腦壓過高辭世，對此，醫界人士也遺憾說：「就算只是常規手術，但以目前醫療技術，還沒辦法到零風險」。

劉真因嚴重主動脈瓣狹窄到北榮手術，因心臟功能恢復不良，先後置放葉克膜及右冠狀動脈支架，後續因心臟功能遲未恢復，再裝上心室輔助器，2月下旬到3月初，發生腦部栓塞與出血，造成腦壓上升，院方也為她進行開顱減壓手術，雖然術後一度有起色，但最後仍因腦壓過高不幸辭世。

據《聯合報》報導，振興醫院心臟醫學中心主治醫師黃建龍透露，劉真的狀況可能已發展到必須直接手術，以目前來看，置換主動脈瓣分為傳統手術及經導管主動脈瓣膜置換術（TAVI），2者雖成功率都超過9成5，且已算常規手術，「但即便發生嚴重併發症的機率僅1%，落在哪個病人身上，對他都是100%」。

而裝置心室輔助器時需打抗凝血劑，但可能會釀成腦出血，因此對臨床醫師來說，是相當兩難，「顧腦或顧心室？像是在賭運氣」。

(中時電子報)