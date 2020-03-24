受到新冠肺炎影響，全球各地的體育賽事幾乎停擺，導致球團無法持續運作，也因封館少了許多門票收入。為因應這種情況，不少球團希望球員能帶頭減薪，一起共體時艱將經濟傷害減到最低。

西甲足球聯賽自12日起就沒有比賽，目前聯盟也還沒決定幾時復賽，而年收入高達1.2億英鎊、日賺340萬的巴塞隆納一哥梅西（Lionel Messi）同意球團的政策，帶頭實施減薪，另外，蘇亞雷斯（LuisSuarez）、格里茲曼（Antoine Griezmann）以及布斯克茲（Sergio Busquets）對此也都持開放態度。

除了足球員，NBA球隊費城76人、NHL紐澤西魔鬼也透過所屬公司「HarrisBlitzer Sports & Entertainment」宣布，2隊的工作人員只要年薪在5萬美元以上的，自4月15日到6月底，都必須減薪20%，不過這項政策不適用於球員。

球團通常習慣在每月1日、15日發薪給球員，聯盟已承諾1日會向球員發放全薪，但目前沒有辦法保證15日發薪時能拿到完整的薪水。

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(中時電子報)