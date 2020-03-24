國軍防堵疫情，媒體餐盒還有有這一味...曾薏蘋攝

國軍防堵疫情，媒體餐盒還有有這一味...。曾薏蘋攝

國軍防堵疫情，媒體餐盒還有有這一味...。曾薏蘋攝

新冠肺炎疫情，蔡英文總統今上午到台南視導陸軍步兵第203旅「防疫整備」；為了防堵疫情侵入營區，軍方規劃的媒體座位採每人單獨座位，每桌間隔大概在一公尺，在提供的餐盒裡，還附上「抗煞薑黃飲」。

總統今天視導軍事訓練106梯接訓作業，並發加菜金，軍方也說明「區隔防疫包」。第8軍團發言人張維新少將指出，陸軍第8軍團步兵第203旅肩負南部地區新兵訓練使命，扮演協助訓員由民轉兵的重要角色，為防堵疫情侵入營區，維持國軍戰力不墜，針對新兵接訓作業採取「超前部署、源頭管控、即時掌握」的作法。

為執行疫情處置、監控等防疫工作，單位結合「救難包」概念，發展出簡易「防疫包」，內容物包括個人換洗衣物及日常生活用品等18項物資，做「最壞的打算」，以便能迅速與確實的實施防處。

張強調，將秉持「防疫視同作戰」態度，依國防部指導及中央流行疫情指揮中心公布資訊，持續要求各單位完善各項應變措施，期透過層層把關、滴水不漏的嚴密管控作為，確保防疫「零漏洞」，以守護官兵健康安全及確維部隊戰力。

為了這次總統視察，軍方規劃的媒體座位，間隔大概在一公尺，每位記者桌位都有消毒酒精、擦拭紙巾，座位上還都有還有小盆栽，在提供的餐盒裡，還附上「抗煞薑黃飲」，就連平常記者出差採訪的「搶插座」事件都不會發生，因為一個座位就單獨有個插座，軍方做此隔離，就是要防堵疫情侵入營。

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(中時 )