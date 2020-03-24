周一蘋果公司股價收跌2.12%，為224.37美元，市值跌破1兆美元，為9,820億美元，惟Apple Watch獲准免除15%美國關稅，以及鴻海在中國的復工情況良好等利多消息，可望為蘋果帶來提振。

因備受市場期待的抗疫振興方案仍然在美國國會卡關，以及聯準會（Fed）宣布量化寬鬆（QE）措施擴大為無限量購債的空前舉措，仍無法緩解投資人對新冠病毒疫情迅速擴散的擔憂，周一美股跌勢加重，微軟股價收跌1%，市值為1.03兆美元，成為唯一市值仍然破兆的美國公司。

不過根據美國貿易代表署上周五的一封公文，該貿易主管機關已經批准蘋果提出之免除中國製Apple Watch關稅的請求。蘋果在去年10月向美國主管機關提出請求，盼在中國製造的Apple Watch能豁免去年9月1日生效的15%美國關稅。蘋果的穿戴式裝置與配件部門上年度（截至2019年9月30日）營收達245億美元，占公司整體營收的約9.4%。

此外，日經新聞報導，蘋果iPhone組裝廠鴻海宣稱在中國的所有主要工廠，已經招募到足以滿足「季節性需求」的員工投入生產。該公司所謂的「需求」可能與iPhone 12及iPhone 12 Pro手機有關。這個消息可望為蘋果股價帶來提振。

(時報資訊)