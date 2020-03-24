新冠肺炎疫情越演越烈，宜蘭縣長林姿妙24日在縣務會議上宣布，即日起宜蘭縣的長青食堂將改為外帶用餐方式，請長者們自備便當盒，至食堂將飯菜裝回家吃，以避免大家坐在一起用餐，卻造成群聚感染事件，對於行動不便的長者，縣府社會處則會指派志工代勞，直接將飯菜送至有需要的長者家中。

另外，全縣5處托育資源中心（親子館）也自即日起暫停開放，但宜蘭站、蘇澳站、羅東站則維持教具及玩具外借服務。

(中時 )