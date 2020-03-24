宜蘭全縣長青食堂即起改外帶 親子館封館 10:562020/03/24 中時 胡健森 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭縣拚防疫，全縣的長青食堂即日起將改採外帶方式，避免因同坐一桌吃飯造成群聚感染事件。 （宜蘭縣政府提供／胡健森宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情越演越烈，宜蘭縣長林姿妙24日在縣務會議上宣布，即日起宜蘭縣的長青食堂將改為外帶用餐方式，請長者們自備便當盒，至食堂將飯菜裝回家吃，以避免大家坐在一起用餐，卻造成群聚感染事件，對於行動不便的長者，縣府社會處則會指派志工代勞，直接將飯菜送至有需要的長者家中。 另外，全縣5處托育資源中心（親子館）也自即日起暫停開放，但宜蘭站、蘇澳站、羅東站則維持教具及玩具外借服務。 (中時 ) #食堂 #宜蘭 #長者 #外帶 #親子 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情讓外送外帶變夯 這家公司要廣招萬人 00:222020/03/20 國際 琜恩外帶 助餐飲業搶宅商機 04:102020/03/20 投資理財 台中燒肉火鍋餐廳祭全國藥師打8折 定食外帶買10送1搶客 13:122020/03/20 生活 蔡易餘自購2萬張額溫卡 助嘉義縣民防疫 16:002020/03/21 生活 冠軍戰斧牛肉麵 福容線上食堂開賣 04:092020/03/22 產業．科技 福容線上食堂開賣 冠軍戰斧牛肉麵熱銷百萬 04:102020/03/22 時尚消費 餐廳美食外帶夯 義大天悅推百元精緻餐 18:422020/03/22 生活 《觀光股》王品搶外帶商機，首波5品牌打頭陣 14:492020/03/23 財經 不讓零確診破功 嘉縣暫停老人共餐 15:572020/03/23 生活 多吃免疫、外帶好省！王品5品牌外帶85折 22:212020/03/23 旅遊 政治熱門新聞 韓國瑜當市長後 網驚訝高雄這條路居然變這樣 - 政治 睡醒變成飛機跑道 高雄人怒吼：不要再罷韓了！ - 政治 被點名韓國瑜未來台北市長對手 高嘉瑜回應了 - 政治 張上淳兒臉書罵人惹議 網看內容：好狂 - 政治 劉真沒健保？原來是這麼回事 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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