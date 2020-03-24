全民防疫居安意識抬頭，低密度住宅區，高綠覆樹海健康宅更加炙手可熱！台南北區「文元及第．公園樓」，具有防疫工法和公園首排兩大優勢條件，讓Ｂ區一開賣即一掃而空，此次，更珍貴搶手的雙臨路A區早鳥定購已正式啟動，掀起搶購潮！

「文元及第．公園樓」基地實景圖。/欣巴巴事業提供

響應政府防疫，此次早鳥開跑，現場未舉辦大型造勢活動，而是以更高規格的防疫措施接待賞屋貴賓，除了量體溫、戴口罩、定時消毒現場，只要預約賞屋就送出最強健康防疫包，讓消費者可以安心聆聽介紹，在非常時期陪大家一起防疫大作戰！

「文元及第．公園樓」坐落台南北區鄭仔寮。/圖業者提供

「文元及第．公園樓」坐落台南北區鄭仔寮，緊鄰好市多便利生活圈，環繞18萬坪綠地，自然純淨的健康寬闊環境，是台南特有的富人聚落，不但吸引許多南科新貴、教職醫生移居進駐，加上近年經濟建設利多，房價愈來愈受注目，相較其他區域，此時入手仍是關鍵保值點，欣巴巴建設嚴謹工法，當層排氣、污水管直通，正是提高全家免疫力的換屋首選！

「文元及第．公園樓」嚴謹九大工法，給您由外而內的安心住所。/欣巴巴事業提供

此外，「文元及第．公園樓」明星雙語制文元國小走路3分鐘，免接送的優質學區，正對1733坪孝德公園，再加上戶數單純，4戶2梯，全齡化休閒公設，堪稱純質悠閒的寧境社區；在室內規劃上，3-4房超大坪效打造比透天厝更寬裕的生活，每個房間都能擺進雙人床，書桌、衣櫃一應俱全，老小不必蝸居狹小空間，全家溫馨陪伴孩子一路健康成長！

「文元及第．公園樓」正對1733坪孝德公園。/欣巴巴事業提供

想要換一個更健康的居家環境嗎？「文元及第．公園樓」學區、綠地、商圈All in one，不想錯過後悔，趕快立馬定購，把握入住文元學區的最後機會！

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文元及第│鄭仔寮新富特區│文元學區│

🎯接待中心：海安路．文成二路口（面文元國小）

🎯預約賞屋：06-2813666

(中時電子報)