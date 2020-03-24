新北市府日前宣布，20日起轄內公有封閉型集會場所暫停開放14天，侯友宜前晚(22)更親自率隊前往大型KTV查察防疫工作，並呼籲市民「人多、不通風的地方不要再去」，今天三重知名KTV「同學匯」率先開出第一槍，宣布即日起暫停營業一周以上，業者也表示，希望拋磚引玉，呼籲同業跟進，共同抗疫。

三重區正義北路「同學匯KTV」自2017年開始營業，共有25間包廂，最大可容納約400人，因設備新穎、位處鬧區，平時消費者眾多，假日更是人潮爆滿。

同學匯業者指出，為配合新北市府防疫措施，加上三重分局不斷柔性勸導，決定從今天起暫停營業一周以上，作全館消毒，雖初步估計損失將達200萬以上，但希望能拋磚引玉，呼籲其他KTV業者一起加入防疫工作。

三重分局表示，由於新型冠狀肺炎疫情日趨嚴重，該類場所具有群聚傳染風險，便不斷向業者柔性勸導，十分感謝業者願意配合，並呼籲其他群聚場所也能

跟進，共同為防疫工作把關。

(中時 )