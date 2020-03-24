澳門行政長官賀一誠表示，自3月25日零時起，禁止所有入境前14天內曾經到過外國的大陸、香港及台灣居民入境澳門。該批示同時還命令停止澳門國際機場的轉機服務。

批示規定基於公共利益的考慮，衛生局可以豁免特定的人士遵守有關的禁止入境的措施。

澳門衛生局今日將根據《傳染病防治法》第14條的規定發出公告，自3月25日零時起，所有入境前14天內到過香港、台灣的人士，須在衛生當局指定的地點接受14天醫學觀察。

(中時 )