澳門明起禁14天內曾訪外國的台港陸居民入境 11:042020/03/24 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中新社資料照 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳門行政長官賀一誠表示，自3月25日零時起，禁止所有入境前14天內曾經到過外國的大陸、香港及台灣居民入境澳門。該批示同時還命令停止澳門國際機場的轉機服務。 批示規定基於公共利益的考慮，衛生局可以豁免特定的人士遵守有關的禁止入境的措施。 澳門衛生局今日將根據《傳染病防治法》第14條的規定發出公告，自3月25日零時起，所有入境前14天內到過香港、台灣的人士，須在衛生當局指定的地點接受14天醫學觀察。 (中時 ) #入境 #澳門 #台灣 #香港 #批示 也許您會感興趣 推薦閱讀 北京入境新規 一律到指定處隔離 04:092020/03/20 焦點新聞 打破對台工作的怪圈與迷思 04:092020/03/20 論壇廣場 桃機突爆逃命潮 法男險成人球 04:102020/03/20 生活新聞 動盪害港 經濟自由度指數王座易主 04:092020/03/22 話題觀察 機場口罩貴參參 首日銷售冷清 04:102020/03/22 生活新聞 澎湖嚴防疫情破口 入境比照國際機場模式驗關 17:372020/03/22 社會 堅守國門 北上廣深祭最嚴防控 04:102020/03/23 焦點新聞 就怕倒灌 京滬廣祭最嚴格境管 04:102020/03/23 兩岸要聞 環保署員工確診 環團籲停開2周環評大會 15:292020/03/23 生活 陸民航局：國際航班入京需在指定地點入境 10:112020/03/24 財經 兩岸熱門新聞 男鐵鍊栓16歲少女「囚地洞蹂躪24天」下場出爐！ - 兩岸 快訊！美新冠肺炎確診超過35000 躍全球第3 - 兩岸 白宮疫情專家：川普有些話不符事實 但我攔不住 - 兩岸 美驅逐艦南海試射飛彈 王定宇：北京可能有大事 - 兩岸 新冠肺炎無症狀感染者如何防護？ 武漢官方回應 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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