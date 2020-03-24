新冠肺炎(COVID-19)疫情全球升溫，為感謝第一線醫護人員辛苦付出，蝦皮購物今(24)日宣布，即日起推出「醫療人員我挺你、暖心購物金感謝你」活動，提供5,000組百元購物金，為前線的醫護人員加油打氣！而為滿足民眾的防疫、民生需求，蝦皮購物也匯集日用品、食品及防疫商品等提供優惠，做全民抗疫的後援！

蝦皮購物策略暨數據分析總監梁日威表示：「感謝醫護人員的辛苦付出，堅守第一線防線守護台灣。蝦皮購物期望透過購物金傳遞感謝，也願吸引更多企業為前線醫護人員加油打氣！蝦皮購物不只應援醫護人員與全民，也將盡力滿足消費者防疫期間的民生物資需求，期望與全民一同度過疫情難關。」

蝦皮購物推出「醫療人員我挺你、暖心購物金感謝你」活動，將提供醫療人員5,000組100元全站購物金，購物金不限店家、消費滿101元即可折抵使用。即日起至3/27，凡經合法立案之醫療機構，皆可推派一名代表登記參加，一家機構最多可申請100組購物金。蝦皮購物力挺第一線醫療人員，以實際行動為醫護加油打氣，也期望藉此拋磚引玉，吸引更多企業加入應援行列！

蝦皮購物觀察，台灣民眾防疫意識高，在疫情初期就購入防疫商品為健康把關，近期更積極購入民生必需品，為居家防疫做準備。為回應消費者需求，蝦皮購物設立「安心在家上蝦皮」及「抗菌大作戰專區」，匯集居家必備的日用品、食品及防疫商品等提供優惠，做全民抗疫最強力的後援！蝦皮購物觀察發現抗菌型居家清潔用品為近期消費者著重購買的品項，包括抗菌洗衣精、居家抗菌清潔產品等居家防護商品，2月需求便較1月成長5成；而就民生用品方面，則以方便即食的泡麵、罐頭等最受青睞。

(中時電子報)