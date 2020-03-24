防疫指揮中心和警方即時連線的警用M-police小電腦又立大功。繼前(22日)成功協助警逮捕三重一名居家檢疫男落跑到台北市夜店狂歡後，昨天深夜國道高速公路警察又在國道3號和美路段，攔截到一名高雄檢疫男落跑在國道趴趴走，目前已經通報高雄市衛生局進行裁罰，恐面臨100萬元罰單。

據了解，國道高速公路警察第七大隊昨(23日)晚9點多，在國3彰化和美路段巡邏時，攔查一部自小客車，當員警利用電腦查詢車主資料時，電腦立刻跳出警告訊號，原來該車陳姓駕駛，竟然是高雄市列管的居家檢疫對象，於立刻通知高雄市衛生局進行裁罰，同時要求立即返家。

警政署M-Police警用小電腦在上月27日，已由疾管署提供居家隔離者資料，建置於系統中，員警可透過臨檢輸入身分證、護照號碼，查詢對象是否居家隔離者，但不包含居家檢疫對象。本月21日再更新，直接與疾管署連線介接，取得完整居家隔離、檢疫者資料，可說是防疫升級2.0版。

(中時電子報)