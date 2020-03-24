新北市三重居家檢疫男子，日前到夜店狂歡遭罰100萬，新北市長侯友宜24日出席新北居家檢疫關懷中心成立1個月成果報告時強調，居家檢疫趴趴走被抓到他一定會重罰，若是惡意外出，他將考慮公布姓名，為彌補定位手機不足，關懷中心也擬每晚抽測，若發現位置異常，也會立刻到場，呼籲民眾勿存僥倖心態。

市長侯友宜表示，居家檢疫是守住國內管控最重要的一環，新北市居家檢疫量截至23日，追蹤列管1萬2416人，幾乎占了全台1／3，全國最人數最多當然也要最嚴格。

侯友宜說，關懷中心也隨著案量越多，從一天20幾通的電話，到現在一天200通以上，包括安心防疫旅館、視訊就醫與急難救助等協助，來電服務個案已經1792人次，不包括關懷服務的件數。

侯友宜說，居家關懷包有序號可以線上追劇，他體諒民眾當然是會憂鬱、煩躁，但「乖乖在家看電視就能拯救全人類」，絕對不可以趴趴走，抓到一定會重罰。

侯更強調，先前跑去夜店的他馬上重罰，並送集中檢疫，他也說，如果是真的惡意，他會考慮公布姓名，「顧自己也顧別人」。

(中時 )