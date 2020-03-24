根據日本《共同社》報導指出，東京奧運延期勢不可擋，假如延期1年，日本的經濟效益損失來到6400億日圓(約57億美元)，倘若國際奧會取消東京奧運的話，損失的金額將高達4.54.5萬億日圓(約406億美元)。

日本經濟學教授宮本勝弘依據奧運會(包含帕拉林奧運)的觀眾消費、企業贊助、旅遊觀光、場館營運、電視轉播金等項目來計算，如果延期1年就會損失57億美元，倘若取消舉辦，那麼日本損失的將是天文代價。

宮本教授表示，光是觀眾消費與企業贊助就預估有3.46億日圓(約312億美元)，一旦延期或是取消就會造成龐大的損失，這還不包括周遭的文化產業以及奧運結束後的賽事產值。

SMBC日本證券公司先前曾預測，假如疫情持續擴散，2-7月這半年的國內生產總值將減少1.4%，換算起來是7.8兆日圓左右。

日本國家旅遊局評估，奧運會期間前往東京的60萬遊客將創造2400億日圓的消費金額，日本九大城市在2019至2021年8萬家酒店開業，取消東京奧運會的旅遊損失將遠大於2400億日圓。

日本奧運籌委會在2019年預估整個東京奧運的成本約為1.35萬億日圓，東京市政府出資5970億日圓、日本奧運籌委會出資6030億日圓，日本中央政府出資1500億日圓。不過日本專家認為實際耗費的成本將是1.35萬億日圓的兩倍，假如延期超過1年，耗費成本將倍數成長。

(中時 )