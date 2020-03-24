學甲扶輪社捐贈大北門區國中小及幼兒園藥皂，勤洗手以防疫。（莊曜聰攝）

黃偉哲說，勤洗手搭配戴口罩，降低病毒上身機會。（莊曜聰攝）

國際扶輪3470地區學甲扶輪社從2015年開始，每年固定捐贈大北門區國小藥皂，今年為因應新冠肺炎疫情，擴大捐贈對象，將轄區3所國中也納入，上午在學甲區公所舉辦捐贈儀式，台南市長黃偉哲也到場參與，代表受贈，並感謝學甲扶輪社的義舉，同時呼籲大家勤洗手，減少病毒感染，以度過這波疫情肆虐。

學甲扶輪社社長賴建良表示，5年前腸病毒流行，學甲扶輪社為守護在地兒童健康，當時就發起捐贈藥皂活動，希望讓國小學童藉著平常多做清潔，降低生病機會，發現效果不錯，就成了每年的固定活動。

賴建良說，今年捐贈藥皂活動，除了以往的國小及幼兒園外，考量疫情蔓延，再增加國中部分，預計受惠共23校及其所屬幼兒園，師生人數有3896人，捐出藥皂5844塊，並立即由受贈單位取回利用，鼓勵大家勤洗手，搭配口罩強化防疫效果。

現場請來東陽國小學童，以帶動唱表演融合「內、外、夾、弓、大、立、完」洗手7字訣，從搓手心、搓手背、搓指縫、搓指背、搓大拇指和虎口、搓指尖，最後沖水再擦乾，動作完整清楚。

市長黃偉哲隨後也與學童及與會來賓一起示範正確的洗手步驟，努力搓揉出肥皂泡沫，認真把手洗乾淨，黃偉哲說，不只新冠肺炎，勤洗手可以降低很多疾病傳染的機會，培養好習慣，病毒自然不上身。

(中時 )