邰智源老婆徐雅琪（右1）分享辛龍求助尊師救劉真。（圖／中時資料照片）

「國標女王」劉真22日不幸病逝，享年44歲，與她結婚6年的老公辛龍昨(23日)透過吳宗憲傳達目前心情，只能用四字「撕心裂肺」來形容。而辛龍過去信仰虔誠，一度向道場報名出家成為天人導師，但因貪睡錯失機會，邰智源老婆徐雅琪透露，先前辛曾龍求助師尊救愛妻，哭得十分傷心，師尊也難過回應會盡力。

劉真6年前和辛龍在夏威夷舉行婚禮，邰智源也受邀，她的老婆徐雅琪在臉書分享，劉真前些日子使用葉克膜搶救時，辛龍曾打電話給師尊，電話那頭辛龍忍不住難過落淚，師尊也允諾會盡力幫忙，沒想到在辦法會當天，「護摩火」先是點不著，咒音中斷，電燈還熄滅，讓師尊覺得不妙。

為了救回劉真，辛龍念了上萬遍的高王觀世音真經，許多人也幫忙集氣迴向，上周法會結束後，師尊讚嘆辛龍對劉真的愛，但預言說：「就在這幾天，請 劉真跟著觀世音菩薩走吧！」而辛龍聽聞後，再度難過落淚。

昨得知劉真過世後，師尊說會幫忙加持超渡劉真，徐雅琪也說：「沒有了肉體，也許是快樂輕鬆的，但還有肉體，活著的辛龍和女兒，正在承受生命最大的痛」，希望辛龍能打起精神，為了自己和家人加油、堅強。

(中時電子報)