國民黨組發會發出的公文。（讀者提供）

新冠肺炎疫情延燒，國民黨昨天發公文通令全台數萬名黨職、公職從政人員，即日起暫勿出國。黨務人士指出，雖然憲法保障人民有遷徙自由，但政府既已勸導國人避免所有非必要的出國旅遊，國民黨配合防疫，才發文全國上至黨主席、下至小組長等黨職，及上至縣市長與立委、下至村里長等公職人員，「勸導」暫勿出國，雖然不具強制力，仍是頭一遭，且盼所有黨公職、甚至黨員配合政府防疫。

組發會主委葉壽山也表示，此項通知為勸導性質，若黨公職人員不聽勸導而出國，一旦受感染而確診，或返台後違反檢疫、隔離等規定，自然須接受政府法令處置，會不會祭出黨紀，要視情形處理，目前不作預判。

中央流行疫情指揮中心宣布自3月21日凌晨起提升全球國際旅遊疫情建議等級至「第三級」，勸導國人應避免所有非必要之出國旅遊；自國外入境者，需進行14天居家檢疫。

國民黨也在23日由組發會發文給各縣市黨部、黃復興黨部，要求「防疫期間全體黨職及公職從政同志暫勿出國」，表示「新冠肺炎防疫期間，本黨即日起各級黨職、公職從政同志宜以身作則，與本黨全力投入防疫工作；在疫情尚未完全解除前，敬請暫勿出國，以免造成防疫缺口」；「各單位請同步宣導近期從國外返台之從政同志，務必配合相關防疫規定，若有需要請各單位全力協助。」

黨務人士說，這項公文發布對象，在黨職方面從黨主席、各級幹部以至各區小組長；在公職方面，從縣市長、立委，以至議員、鄉鎮市長及代表、村里長等。

據悉，國民黨光是小組長就有4萬多人，這項通知透過黨中央及縣市黨部、鄉鎮市區黨部及支部等三級黨部發布，引起黨內討論。

黨務人士表示，先前新北市有黨籍的里長赴歐旅遊，引發爭議，雖然里長誠心道歉及解釋，加上後來因疫情指揮中心專家召集人張上淳兩名醫生兒子也出國，黨籍里長的爭議才未被持續擴大延燒，不過黨中央認為有必要提醒有黨職、公職人員暫勿出國，也盼大家全力配合。

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(中時 )