新冠肺炎疫情日趨嚴峻，新竹縣轄內居家檢疫人數飆增至1080人，新竹縣衛生局指出，因自歐美返國者須回溯日期至3月4日，導致居家檢疫人數增，新竹縣交通旅遊處也與新竹縣旅館公會接洽，24日推出居家檢疫家人安心入住方案，讓須與居家檢疫者隔離的家人，可安心、評價入住旅館。

新竹縣旅館公會理事長鄭建宏表示，疫情嚴峻，旅館同業也願意相挺、配合，各家飯店、旅館均有提出較為優惠的安心住宿方案，提供給家有居家檢疫者的家屬入住。

新竹喜來登大飯店副總經理楊淑芬表示，飯店目前提出安心專案，房價為過去的1.6折，也包含早餐等，且飯店均有加強消毒、入內需量體溫等，也讓旅客放心。安捷酒店、千里福等也均有配合。

新竹縣長楊文科表示，感謝旅館、旅宿業者協力合作，若民眾有需求，也可接洽、了解。新竹縣衛生局長殷東成表示，目前也已在縣內尋找一處合適場地，開設安心檢疫集中場所，該場地預計有13個床位，具體方案本周會出爐。

至於縣內居家檢疫人數飆增，民政處副處長陳建淳表示，是因中央要求自歐美返台入境者，需回溯至3月5日，衛生局長殷東成也表示，原本人數已下降至100餘人，目前也加快準備防疫關懷包，楊文科也表示，應超前部署，以因應可能繼續增加的人數。

(中時 )