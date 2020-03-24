散熱廠—雙鴻(3324)因伺服器及資料庫中心散熱解決方案已導入美系Facebook等品牌大廠產品中，受惠於新冠肺炎疫情近期訂單強勁，加上各大品牌廠商務及電競NB訂單爆增，雙鴻業績將自3月起展現強勁成長力道，在出貨可望不受各國因疫情封鎖影響下，如無意外，雙鴻第2季業績不僅遠優於第1季，亦可望優於去年同期，為今年營運吞下定心丸。

原本市場擔心，今年全球伺服器因5G基地台建置及Intel新晶片遞延需求較平緩，不過新冠肺炎疫情全球蔓延，各國紛紛採取嚴格封城封國管制措施，企業遠端工作及視訊會議興起，加上大陸在新冠肺炎疫情受控制後加速推動5G基礎建設，引爆伺服器及資料庫中心建置需求。

由於5G高傳輸特性引發熱效應驚人，雙鴻近幾年積極強化伺服器及資料庫中散熱解決方案，目前產品已導入Facebook、Dell、HPE及美國另一家品牌大廠資料中心散熱需求，受惠於新冠肺炎疫情延燒，近期伺服器及資料庫訂單強勁，雙鴻預估，今年伺服器營收可望較去年成長10%到15%，在5G基礎建設逐漸完備及各大企業全力建置資料庫中心下，資料庫中心相關產品可望在明年展現強勁爆發力。

除伺服器及資料庫中心訂單強勁，雙鴻今年新增商用型NB客戶，且Intel開放超頻後，NB熱度大幅拉升必須增加使用厚熱板，受惠美系客戶使用瓦數高、單價高的厚熱板，以及新冠肺炎疫情帶旺商務NB需求，雙鴻預估，如無意外，今年NB營收可望年增20%。

受到新冠肺炎疫情、大陸地區延後復工影響，雙鴻前2月合併營收13.11億元，年減12.23%，不過隨著大陸各地加速復工，雙鴻大陸各廠區復工相當順利，目前復工率已達100%，生產幾已恢復正常。

雙鴻表示，目前客戶訂單強勁，訂單能見度已達第2季，如無意外，今年第2季有機會比去年同期好。

(時報資訊)