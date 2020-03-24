台灣鋼鐵集團旗下螺絲螺帽廠久陽（5011）決議買回庫藏股，即日起預定買回2000張，區間價介於每股10.5~16元。此外，久陽董事會決議108年度不發放股利。

久陽23日董事會決議，為維護公司信用及股東權益，預定買回自家股票2,000張，預定買回股份占公司已發行股份總數的4.86%，每股買回區間價為10.5元~16元。

營運方面，2月自結合併營收約為6707萬元，較去年同期減少18.9%；隨著轉單效益逐步浮現，公司預期第二季業績將明顯回升，漸入佳境。

久陽董事長孫正強指出，肺炎疫情蔓延，致使中國大陸工廠延長停工或產能開出不順，轉單效益正逐步顯現，自2月起久陽的接單量明顯升溫，螺絲螺帽營收可望在第二季重回逐月成長軌道。目前久陽的營運觸角已延伸至物流、環保等領域，多元布局將為公司創造永續成長動能，對全年表現抱持樂觀。

(時報資訊)