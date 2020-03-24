近期因新冠肺炎疫情影響造成台股急速震盪，疫情和油價因素亦造成美股暴跌，短期股市的震盪對經濟造成的影響將難以避免。對台股投資人來說，凱基台灣500報酬指數ETN(020007)所追蹤的指數為台灣上市500大指數，此指數與加權指數相關性高、追蹤誤差小，具有整體上市股票行情變化之代表性，績效走勢更貼近指數報酬，能有效抗震。

台股跌破十年線後，政府立即祭出多項政策，期望能穩住投資信心，降低不必要的恐慌，凱基證券建議投資人，在短線上應可伺機操作，而長期趨勢，仍須待系統性風險解除後，再進行規劃。當行情不穩定時，可優先選擇與大盤連動性高的商品進行小量進出，待趨勢更為明顯後，再進行主題式或是強勢類股投資。

去年剛開放的指數投資證券商品(ETN)，是台灣金融市場投資工具新選擇，其指標價值直接追蹤連結指數，到期無追蹤誤差，配息則會滾入指數再投資，投資人不需要擔心股利的稅賦問題。目前已掛牌的ETN共有15檔各有特色，凱基證券提醒已有證券戶的投資人，只要簽署風險預告書就可交易，投資人可透過ETN輕鬆參與各主題之表現與報酬，將看法化為實際作法，是個方便簡單的投資工具。

(時報資訊)