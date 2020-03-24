鴻海旗下工業電腦廠樺漢（6414）股價9天崩跌46.77％，23日下殺119.5元跌停價，創2013年10月中以來近6年半低點。公司對此發布重訊澄清，強調財務面及營運面均穩健發展，且因應疫情已提前準備得宜，現階段未受任何負面影響。

由於短線修正幅度已高，在台股今（24）日報復性反彈逾500點，加上達限空令標準抑制空方氣焰下，樺漢今日股價開高走高，9點20分後攻鎖漲停價131元，領漲工業電腦族群。受投信賣超126張影響，三大法人23日合計仍賣超92張，但調節力道已見收斂。

樺漢2020年2月自結合併營收51.95億元，雖月減15.28％、降至近1年低點，仍年增2.33％，改寫同期新高。稅前淨利2.34億元，年增20％，稅後淨利0.43億元，年增近1.53倍，每股盈餘（EPS）0.52元，亦年增達1.44倍。

樺漢2020年2月累計1～2月合併營收113.27億元，年減0.41％，仍創同期次高。公司表示，歐洲及美國業務仍較去年同期成長，主因子公司沅聖因美系智慧家居客戶調整供應鏈策略，前2月營收年減達63.02％，影響營運成長動能。

樺漢表示，目前產線已全數恢復正常，且美國、歐洲、東南亞訂單均未出現變化，供貨時程、零組件備料均正常。因應2月遞延訂單需求，3月增聘臨時人力增加4成產能，並規畫以空運方式出貨，預期首季營收影響有限，第二季營運可望回溫。

樺漢指出，目前生產狀況沒有問題，反較擔心空運運能逐漸吃緊，可能影響物流出貨進度。未來將持續關注疫情發展，完善規畫各項防疫措施，密切追蹤疫情及國際局勢對產業供需影響，妥善規畫全球產銷系統布局。

同時，樺漢在美國鎖定零售及博弈領域布局，據了解亦傳出捷報，成功取得彩票機及整機含軟體的零售產品訂單，預計第三季可望開始對營收產生貢獻，為下半年及明年營運增添成長動能，全年營運可望先蹲後跳、本業成長目標維持3成動能，獲利亦可望優於去年。

(時報資訊)