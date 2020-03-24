新冠肺炎疫情延燒，民眾對加工食品需求上升，搶購民生物資風潮出現，宅經濟題材熱燒，食品族群今日由統一(1216)大漲8%領軍衝鋒，搭上台股大漲列車，佳格(1227)緊跟在後漲幅高達7.8%，多頭士氣如虹，興泰(1235)、中華食(4205)、鮮活-KY(1256)等紛紛上漲，帶動上市食品指數漲幅高達6.4%，表現十分強悍。

受到疫情影響，各行各業的營運都受到波及，不過全台病例不斷增加下，民眾風險意識提高，出現搶購人潮囤物資，也順勢拉動民生物資銷售業績，對食品業者來說算是一個好消息，但民眾大幅減少餐廳外食，也會連帶影響油脂、雞、豬等的市場需求，究竟業績會如何表現還需要觀察。

統一今日以65.7元開出，股價越走越高，盤中一度衝至68元，大漲8%以上，擔任食品領頭羊的角色。統一大陸工廠正常營運，近期兩岸民眾皆擔心疫情延燒，泡麵等民生物資增加買進數量，今年統一中控業績受到看好，另外，由於外食人數減少，統一的子公司統一超鮮食銷售增加，有利對母公司統一的獲利挹注。

(時報資訊)