受到新冠肺炎疫情衝擊，在大陸由於疫情管控使消費需求銳減，企業採購、生產、銷售、投資均受到嚴重影響，甚至大陸業務經營停擺，台商如何降低疫情帶來的影響，並在後續快速恢復生產經營？安永會計師事務所審計服務部主任會計師許新民指出，台商可透過加強現金流量預測、建立及強化企業策略聯盟等7點來因應。

首先第1點是加強現金流量預測，建議企業應及時盤點可支配的現金儲備以及未來支出，並制定周詳的資金使用計畫；第2點則透過財務管理分析，預測未來可能出現的資金缺口，提早控制風險。

第3點是增加融資管道，可積極透過資本市場或者引入新投資者進行融資，改善企業資本結構、減少財務負擔；第4點則是建立及強化企業策略聯盟，企業可考慮透過與業務所在地的經銷商、代理商等，建立起新型的策略聯盟，相互支持對方在本地業務，降低疫情風險。

第5點是客戶保障政策，應充分盤點現有合約和訂單，對履約情況進行總體評估，並與客戶積極溝通以降低損失，也可推出疫情期間應急的保障政策。第6點是制定備用物流計畫，避免因某種特定方式不順導致大批原材料或商品延誤。

此外，第7點還需保持安全庫存，台商可綜合考慮庫存商品價值、安全庫存成本、銷售中斷風險、原材料供應商的多樣性等因素，確定安全庫存的容量，與上下游廠商和其他生產企業共同建立安全庫存，分攤成本以降低企業自身費用。

(旺報 )