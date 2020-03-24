雖然全縣僅有1例確診病例，因應新冠肺炎（COVID-19)疫情發展，宜蘭陽明大學附設醫院（陽大醫院）今（23）日公告最新進出人員管制措施，除特殊病房外，全面禁止一般病房探病。

陽大醫院公告指出，因應疫情加強人員管制，自即日起除加護病房、呼吸照護病房每日一次探病外，一般病房、安寧病房及護理之家，全面禁止探病。若因病情需要，醫療團隊與病人家屬需進行會談或病情說明時，則依醫病雙方約定者不受限制。

另外，住院病人及護理之家住民以1人陪病為限，陪病者如有發燒或急性呼吸道感染症狀者則禁止陪病。

因應新冠肺炎疫情，陽大醫院最新公告23日起全面禁止一般探病。博愛醫院採探病預約制，需先登錄申請表。（圖／陽大醫院、博愛醫院）

宜蘭博愛醫院則維持探病採預約制措施，探病前一日晚間12時前填寫完成預約申請單，每時段僅限1人探望。

陽大醫院也再次片晌，進入醫院的民眾須配戴口罩、配合量體溫並提供健保卡（或身分證、居留證）供人員查詢勾稽旅遊史。羅東博愛醫院則表示14天內有出國史者請勿探病及陪病。呼籲民眾可多利用視訊或電話關心住院或護理之家內的親友，儘量減少出入醫院。

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(中時電子報)