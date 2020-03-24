新冠肺炎持續擴散，南非確診人數超越埃及，已成為非洲確診人數最多的國家。南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）23日宣布，自3月26日起至4月16日全國封鎖3周，除了藥店、銀行、超市、加油站等可以繼續營業外，其他店鋪一律關閉，並取消全部社交活動，民眾除了就醫、採買食物等行動外，一律不要外出。

綜合外媒報導，南非至今累計402例確診，超越埃及327例，成為非洲地區確診人數最多國家，且目前國土全境9省皆有確診案例，不過現階段未有死亡病例。總統拉瑪佛沙23日宣布封鎖消息，為了防止有大規模災難發生，必須採取快速、果斷的行動，雖然全國經濟會大受影響，政府堅信再不採取任何行動將會付出更大代價。

拉瑪佛沙表示，封鎖令實施後，機場的國際航班已暫停，並實施嚴格新檢疫規定，雜貨、藥局、銀行及加油站持續營業，約翰尼斯堡證券交易所也正常營業，國內部分礦產也將持續開業。此外，若企業在封鎖期間遭受到的損失，政府將採取援助方案，對於受到疫情影響陷入困境的公司，政府也會擬定對應計畫避免資方裁員。

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(中時電子報)