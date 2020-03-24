浙江新增2例境外輸入新冠肺炎確診病例 11:182020/03/24 旺報 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸最近新增病例多屬境外移入。圖為武漢肺科醫院重症監護室主任胡明先前豎起「ok」的手勢，表示手術成功。（示意圖／新華社資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據大陸浙江省衛生健康委員會官方微信消息稱，23日0至24時，浙江省新增境外輸入新冠肺炎確診病例2例(瑞士輸入1例、英國輸入1例) ，無新增出院病例，累計報告境外輸入確診病例23例，累計出院5例。 截至23日24時，浙江省累計報告本地確診病例1217例，累計出院1216例，累計死亡1例，治愈出院率99.9％，全省已31天無本地新增確診病例，無境外輸入疑似病例。全省共追踪到密切接觸者44449人，尚有1765人正在接受醫學觀察。 (旺報 ) #病例 #境外 #浙江省 #新冠肺炎 #報告 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠疫情升溫 YouTube首頁推出疫情新聞專區 15:452020/03/20 科技 陸連3天無本土新增確診 昨境外輸入41例 10:442020/03/21 兩岸 第二波疫情 衝擊東南亞 04:102020/03/22 國際大事 環保署員工確診立院委員會邀CDC說明 10:262020/03/23 政治 黃金蝙蝠生態館澄清 蝙蝠非新冠肺炎原罪 18:322020/03/23 社會 新冠肺炎肆虐熊仔損百萬 閉關寫歌：不刷存在感 20:052020/03/23 娛樂 新加坡新增54起新冠病例 總病例破500 21:232020/03/23 國際 俄境內感染新增71例 累計新冠肺炎確診達438例 22:162020/03/23 國際 新冠肺炎延燒 陳建仁：疫情緩和至少還需兩個月 00:262020/03/24 政治 NBA》新冠肺炎疫情影響 七六人球團減薪20％ 10:072020/03/24 體育 兩岸熱門新聞 男鐵鍊栓16歲少女「囚地洞蹂躪24天」下場出爐！ - 兩岸 快訊！美新冠肺炎確診超過35000 躍全球第3 - 兩岸 白宮疫情專家：川普有些話不符事實 但我攔不住 - 兩岸 美驅逐艦南海試射飛彈 王定宇：北京可能有大事 - 兩岸 新冠肺炎無症狀感染者如何防護？ 武漢官方回應 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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