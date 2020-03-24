據大陸浙江省衛生健康委員會官方微信消息稱，23日0至24時，浙江省新增境外輸入新冠肺炎確診病例2例(瑞士輸入1例、英國輸入1例) ，無新增出院病例，累計報告境外輸入確診病例23例，累計出院5例。

截至23日24時，浙江省累計報告本地確診病例1217例，累計出院1216例，累計死亡1例，治愈出院率99.9％，全省已31天無本地新增確診病例，無境外輸入疑似病例。全省共追踪到密切接觸者44449人，尚有1765人正在接受醫學觀察。

(旺報 )