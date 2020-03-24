伊甸投入早期療育服務已超過26年，呼籲家長別因保守、害怕或觀望的心態，讓早療童錯失早期療育介入的機會。（林良齊攝）

今年6歲的涵涵出生時患有嚴重的先天性心臟疾病、出生2天時就裝葉克膜，導致腦部部分受損，1歲時甚至連坐都坐不穩，歷經伊甸基金會基隆服務中心5年的早療服務後，現在涵涵已經開始學習走路，也能抓、握湯匙自行吃飯，理解簡單的指令，也能發出語音給予回饋，今年更準備要上小學，媽媽期許，希望未來他能夠自理、成為溫暖的人。

涵涵媽媽表示，因涵涵患有嚴重的先天性心臟疾病，2天內除了裝設葉克膜，也動了開心手術，但因為缺氧等原因，導致發展遲緩，1歲時不僅發不出聲音，甚至連坐都坐不穩，為了讓他學會用湯匙吃飯，花了許多力氣，但最後在早療的協助下，現在可以發出簡單的字眼、用助行器走路等。

涵涵媽媽提及，涵涵預計在今年9月就讀小學，老師早在今年2月就與她溝通，包括設備、協助等，她也說，過去總是希望孩子能夠有好學歷、好工作，現在僅希望涵涵能夠成為一個溫暖的人。

針對其他早療家庭，涵涵媽媽呼籲，或許會有部分早療家庭擔心外界的眼光，但一般人並沒有惡意，「面對問題才是最重要的」，應該在問題還小時就解決問題。

伊甸基金會表示，兒童的發展歷程就像是循序漸進的冒險關卡，每個年齡都有不同的挑戰，而早療童更需要協助，呼籲家長別因保守、害怕或觀望的心態，讓早療童錯失早期療育介入的機會。

伊甸投入早期療育服務已超過26年，每年幫助超過2萬名發展遲緩兒童及家庭趕上成長步伐，若有早療需求可與各地伊甸基金會聯絡。捐款可洽：02-2230-6685。

(中時 )