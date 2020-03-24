台中捷運公司董事長林志盈24日表示，大約與高捷一樣，起站票價20元，每搭5公里的站點，增加5元票價。（盧金足攝）

台中市年底即將迎接捷運時代來臨，還可能提前通車。（盧金足攝）

台中市年底即將迎接捷運時代來臨！第一條捷運綠線年底可能提前通車，民眾關切票價是多少？台中捷運公司董事長林志盈24日表示，大約與高捷一樣，起站票價20元，每搭5公里的站點，增加5元票價，捷運全長16.71公里，共有18座車站

，搭完單程全程的票價50元，票價預計下周將送市政會議通過後，再送市議會審議才能定案，還透露工程順利，可能會提前通車。

林志盈24日指出，中捷票價目前規畫初步擬定為起站票價20元，每搭5公里的站點，增加5元票價，捷運全長16.71公里，共有18座車站，搭完單程全程的票價50元，如果全程來回車票價100元。

台中捷運綠線將在今年底通車營運，台中捷運公司已動員接管進駐全線18個車站及路軌，為捷運通車邁向新里程碑，捷運人員將展開各項設備操作、維修保養模擬等密集訓練，為通車營運全力衝刺。

林志盈表示，台中捷運綠線全長16.71公里，共有18座車站，除頭、尾2站為平面車站外，其它16座車站均為高架車站，站務人員已進駐並啟動營運模式的各項設施及設備運作

，如電梯、扶梯、月台門、售票機等。

林志盈今天在市政會議進行捷運通車營運計畫專案報告，包括穩定性測試、初勘履勘、試營運及正式通車期程，其中運價訂定2日7日經市府運價審議委員會審議完成，需待市政會議通過後，依《台中市台中捷運股份有限公司組織自治條例》提送議會審議通過後公告實施。

(中時 )