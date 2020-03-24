全球宗教團體「耶和華見證人」將於4月7日在全球各地分會同步舉辦「耶穌犧牲紀念聚會」，目前台南部分在台南市政府民政局極力勸說下，已有安南區、東區、西港區、新化區、歸仁區5個區會眾決定取消聚會，但，尚有永康區、北區、仁德區、南區、安平區、佳里區、麻豆區、新營區仍將舉辦。

目前包括永康區、北區、仁德區、南區、安平區、佳里區、麻豆區、新營區等會眾表示屆時將採分流、視訊直播方式降低聚會人數，多數將聚會人數控制於50人以下，並禁止年長者及身體不適者來會，現場也將進行量體溫、酒精消毒等防疫措施。

民政局指出，民政局表示，本月12日即開始透過電話聯繫該團體設在桃園的台灣分部，說明防疫必要性，也持續請台南市各區公所前往所屬轄區聚會所，轉知內政部「『嚴重特殊傳染性肺炎』因應指引：公眾集會」措施，希望會眾能在疫情尚未趨緩前，暫時取消聚會活動。同時也將訊息轉知桃園市政府積極勸說。

民政局強調，雖然中央流行疫情指揮中心目前尚未明令禁止舉辦各類集會活動，但仍將以最嚴謹的態度，呼籲各宗教團體能減少聚會，避免群聚感染機會，以減少醫護人員負擔。

(中時 )