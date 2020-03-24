國際奧會（IOC）資深委員龐德（Dick Pound）「預告」，2020年東京奧運因為新冠病毒延期到2021年，恐將成為首次奇數年奧運。

2020東京奧運原本預定在今年7月24日到8月9日，因為新冠肺炎疫情全球爆發，越來越多聲浪認為該延期，昨天IOC和日本首相安倍晉三都鬆口東奧可能延期，但不會取消。

IOC目前正在考慮各種方案，看是要維持原計畫7月24日展開或是修改日期，IOC主席巴赫更透過一封給運動員的信保證，東奧或許延期但絕對不會取消這項，因為「這會毀了1萬1000名運動員的奧運美夢」，以及所有支持他們逐夢的人。

但是新冠肺炎疫情未趨緩，加拿大、澳洲已經表態東京奧運如不延期，就不會派運動員參賽，龐德表示：「我想不到國際奧會關於昨天聲明的合理解釋，如果要取消東京奧運，就能很容易地迅速宣布，如果要照原計畫走，那也沒有溝通必要，所以現在這樣混頓不明的情況，說明會延期。」

(中時 )