中金：預計2020年大陸乘用車銷量降幅約12.5％ 11:152020/03/24 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中金公司研報指出，本輪新冠肺炎疫情已經對車市造成既快且深的影響，全年需求下滑可能與歷次金融危機時期的日本相仿。據新浪財經引述該報告，海外疫情仍在快速升溫，汽車產業鏈由於鏈條長、範圍廣、透明度低，預計海外企業停工減產將給復工情況較好的大陸汽車生產帶來供給端限制，也給零組件帶來出口壓力。預計2020年大陸乘用車銷量降幅在12.5％左右。 (旺報 ) #大陸 #疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 台企全力以復 美好如期而至 04:092020/03/20 焦點新聞 新冠疫情升溫 YouTube首頁推出疫情新聞專區 15:452020/03/20 科技 安全衛生 餐飲升級的契機 04:092020/03/21 話題觀察 國旅增加 稍解墾丁燃眉之急 04:102020/03/21 地方新聞 悶太久 陸影院將迎來大爆發 04:092020/03/22 時尚娛樂 台中全力防堵疫情 3／30起3項移工申辦採應變措施 10:162020/03/22 生活 川普找台階 千錯萬錯陸隱匿惹禍 04:102020/03/23 焦點新聞 各國利多盡出 科技股吸睛 04:102020/03/23 投資理財 各國下修GDP 最快夏季恢復常軌 04:102020/03/23 財經焦點 狂灑錢沒效！4大產業皆空 爆企業慘況逼近金融危機 17:452020/03/23 財經 財經熱門新聞 美股慘崩30％還沒完！專家驚爆下波屠殺日 - 財經 哪有這麼好康！北市大安區整棟華廈拍出價一坪僅20萬 - 財經 17萬人買0056高股息ETF 今年可能不配息？ - 財經 大賣空重演 做空美股近1個月獲利3440億美元 - 財經 保單零利率時代 即將來臨 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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