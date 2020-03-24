中金公司研報指出，本輪新冠肺炎疫情已經對車市造成既快且深的影響，全年需求下滑可能與歷次金融危機時期的日本相仿。據新浪財經引述該報告，海外疫情仍在快速升溫，汽車產業鏈由於鏈條長、範圍廣、透明度低，預計海外企業停工減產將給復工情況較好的大陸汽車生產帶來供給端限制，也給零組件帶來出口壓力。預計2020年大陸乘用車銷量降幅在12.5％左右。

(旺報 )