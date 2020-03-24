大陸投行中金24日針對2020年大陸車市展望提出預測。中金認為，本次大陸疫情已經對車市造成了既快且深的影響，全年需求下滑，可能與歷次金融危機時期的日本相仿；中金預估，2020年大陸自用轎車銷量降幅在12.5％左右。

中金進一步表示，目前，海外疫情在快速升溫，汽車產業鏈較長、範圍廣、透明度低，因此，預計海外企業停工減產將給復工情況較好的大陸汽車生產帶來供給端限制，也給大陸的零組件企業帶來出口壓力。

(旺報 )