中金：2020年大陸自用轎車銷量降幅在12.5％左右 11:162020/03/24 旺報 李澍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸投行中金24日針對2020年大陸車市展望提出預測。中金認為，本次大陸疫情已經對車市造成了既快且深的影響，全年需求下滑，可能與歷次金融危機時期的日本相仿；中金預估，2020年大陸自用轎車銷量降幅在12.5％左右。 中金進一步表示，目前，海外疫情在快速升溫，汽車產業鏈較長、範圍廣、透明度低，因此，預計海外企業停工減產將給復工情況較好的大陸汽車生產帶來供給端限制，也給大陸的零組件企業帶來出口壓力。 (旺報 ) #大陸 #2020年 #2020 #車市 #汽車 也許您會感興趣 推薦閱讀 2020下半年最容易脫離單身的星座 00:332020/03/20 運勢 許家印蟬聯全球房地產首富 川普的11倍 10:102020/03/20 財經 疫情、色情網站雙衝擊 赤裸67年「花花公子」雜誌停刊 15:132020/03/20 社會 文化廣告畢展「智．匯流AI know」 四年所學齊綻放！ 16:492020/03/21 新消息 五路齊發 2020啟動投資併購 04:102020/03/23 財經要聞 中金下調陸實際GDP增速預測至2.6％ 10:432020/03/23 財經 國際奧會考慮東奧延期 4周內完成決定 11:332020/03/23 體育 瑞銀調降中國2020年GDP增速預測至1.5％ 18:302020/03/23 財經 IMF總裁：2020年全球經濟將陷入負增長 10:112020/03/24 財經 中金：預計2020年大陸乘用車銷量降幅約12.5％ 11:152020/03/24 財經 財經熱門新聞 蘋果震撼彈！５奈米延後量產 - 財經要聞 - 工商時報 狂噴2天就V？散戶小心 他爆台股殺到這個月 - 財經 17萬人買0056高股息ETF 今年可能不配息？ - 財經 散戶怕賣股砍在最低點 反彈完然後咧… - 財經 股災跌深反彈先跑再說？ 專家驚揭這群散戶死最慘 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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