21歲鍾姓男子在網路的交易群組刊登販售手機，陳姓男網友聯絡議價，雙方同意1萬7千元成交，鍾男要求將匯錢到不知情的洪姓彩券行老闆帳號。鍾男到彩券行向店員指稱已匯錢儲值，而2次簽注，並取走餘款，他未寄手機給買方，即關閉臉書帳號，陳男發覺被騙報警。檢方呼籲提防「三角詐欺」手法，並依詐欺罪起訴鍾男。

陳男控告34歲的洪姓彩券行老闆涉嫌詐欺，經檢警調查發現，鍾男在2019年9月4日在臉書的交流平台群組，以帳號「李季妍販售蘋果牌IPHONExs64G手機1支」訊息，台中陳姓男網友與他聯絡議價，雙方同意以1萬7千元價格成交。

陳男依賣家鍾男的指示，將款項匯到不知情的的洪姓彩券行老闆帳號，鍾男當天就到彩券行與店員核對匯款帳號，佯稱已匯錢儲值，店員查證確認，不但讓鍾男投注，還讓他取走3700元；鍾男隔天再到彩券行投注1萬元，並將餘款全數取走，他未將手機寄給買家陳男，就直接關閉臉書帳號。

彩券行洪姓老闆被控詐欺，簡直丈二金剛摸不頭緒，他說，鍾男在附近上班曾到投注站來投注，因為投注站附近都是工人或店家，有時是領現金，所以就推出儲值讓熟客投注，先儲錢在他帳戶，鍾男在5月間到彩券行向店員說有儲值，因為他過去交易正常，店員也確認有匯款，才同意他在9月3日、4日及5日在店內已儲值投注。

檢察官調查，洪男經營公益彩券經銷業，提供給熟客儲值投注的帳號也是提供台灣彩券匯入兌獎金額、銷售傭金及存入銷售額度的帳號，確實是以經營彩券為業，而非是幫助詐欺犯，與一般詐欺犯提供新申辦或是未使用帳號供詐騙集團使用有異，因罪證不足，並與被害人達成和解，而予以不起訴處分。

鍾男辯稱，與「李季妍」合作在網路販售手機，李在網路刊登販售訊息，但是後來手機丟了，也沒辦法退款。檢察官不予採信，依詐欺罪將他起訴。

檢察官指出，詐欺猖獗，手法推陳出新，網路詐欺因具有隱匿性，常被騙徒利用，以買空賣空的方式騙取價金、商品的「三角詐欺」模式，要提防上當。

(中時 )