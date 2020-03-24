太設（2506）自結2019年財報，全年小虧9,010萬元、每股盈餘為-0.25元。由於新冠肺炎疫情已影響會計師前往北京查核太設關聯公司的財報，因此董事會擬向主管機關申請展延去年財報公告日期至4月30日。

太設自結2019年營收為8.34億元，營業毛利-3.67億元，營業淨利為-6,013萬元，稅前淨利為-637萬元；自結歸屬於母公司淨損9,010萬元，每股盈餘虧損0.25元。

今日台股大盤回穩，太設買單歸隊，開盤後黑翻紅，盤中暫收在8.90元，小漲1.25％。

太設23日董事會決議，由於新冠肺炎疫情的衝擊，北京採封閉式管理，使得會計師無法查核太設位於北京的北京太運大廈公司財報，因此太設2019年財報，將無法如期在3月31日前出具，將向主管機關申請展延公告2019年的財務報告；至於展延公告日期，將申請延到4月30日。

太設表示，太設轉投資公司的北京關聯企業北京太運大廈公司，受新冠病毒肺炎疫情影響，依據太運公司所在地中國北京地區當地通知，該地區雖已復工，惟該地區採封閉式管理，致當地會計師無法進行查核、也無法執行相關替代查核程序，因此太設無法於109年3月31日前出具108年度財務報告。

太設表示，去年財務報告將申請延期公告，至4月30日之前。

另外太設董事會也基於財務規劃的考量，將把辦公室喬遷到台北市「太平洋商務中心」，至於原本的總部辦公室「太平洋商業大樓」13樓，將對外出租。

太平洋建設總經理陳清暉昨天表示，基於財務規劃的考量，太設決定把忠孝東路四段的「太平洋商業大樓」辦公室予以出租，租金效益相對較高；至於「太平洋商務中心」，也是太設擁有的資產，基於資產活化考量，乾脆把總部辦公室喬遷到「太平洋商務中心」。

(工商 )