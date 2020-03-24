健保署今（24）日與廣達電腦簽署合作備忘錄，將由廣達電腦為全民健保客製化「人工智慧醫療雲運算整合平台」，將利用全民健保從1995年以來累積的8.5億筆資料，將AI科技導入健保大數據應用管理，合作期間長達兩年，若合作順利也不排除延長合作。

廣達電腦董事長林百里、健保署長李伯璋均出席今天MOU簽署儀式，李伯璋說，健保署2018年起加入國發會「亞洲矽谷」計畫，已完成16億筆的健保醫療影像去識別化資料，並開放外界申請試辦計畫，短短半年累積17家團隊申請進場，研究「疾病預測參照模式、驗證與校正醫學影像位置與病灶判讀輔助功能」等。

李伯璋說，近期新冠肺炎疫情持續，台灣推出的旅遊史追溯、口罩實名制，每一步驟，都是健保署同仁依據健保大數據逐一打造出來的。去年在前台大校長楊泮池牽線下，與林百里建立聯繫管道，廣達電腦也願意協助健保署利用AI替健保大數據做運用，因為健保做得好，就能對民眾健康更有助益。

林百里說，新冠肺炎疫情中，台灣非常成功的就是全球第一的健保，在非常豐富的健保資料支持下推出很多政策，他去年拜見署長，向他報告有這麼好的健保資料，應該可以透過AI技術，讓台灣往精準醫療方向邁進，這次展開合作，廣達電腦將會全力以赴。

健保署表示，將與廣達電腦展開為期兩年的合作，廣達電腦將提供軟體技術、高性能AI伺服器、高延展性的大數據儲存設備等，讓既有健保資料研究可以透過視覺化操作、執行資料工程、資料分析與機器學習等研發工作。

廣達電腦表示，該平台的技術，先前已經在全台12個醫學中心運用，包含臺大、榮總、北醫都是合作對象。林百里提到，與醫學中心像是「單點合作」，但與健保署合作，則可有全面性的視野，且未來該平台也可供學界、業界共用，因此這次的AI智慧健保平台合作案，是「不只是廣達的計畫、而是全台灣人的計畫」。

(工商 )