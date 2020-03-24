「有錢人想的跟你不一樣」，這句話似乎一點都沒說錯！正當台灣的新冠肺炎疫情，在確診數破百例後，每天病例數直線上升，引發國內民眾瘋搶衛生紙、泡麵、罐頭等民生物資，不少人最近都忙著「超前部署」，深怕外國「封城」事件在台上演。但我們搶的是民生物資，奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金透露，戰鬥民族俄羅斯富豪，其超「錢」佈署重點與一般人不同，「他們搶（囤）的是呼吸器！」

奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金透露，俄羅斯富豪的超「錢」佈署重點與一般人不同。（圖／翻攝臉書）

陳志金醫師昨天（23日）晚間在臉書粉專「Icu醫生陳志金」上發文，引述俄羅斯的「莫斯科時報」報導，提到俄羅斯只有公立醫院，會治療武漢肺炎病人，當地富豪們擔心，怕自己及家人染病的話，會得不到合適的治療，因此會先準備呼吸器，以備不時之需。

原來對俄羅斯富豪來說，他們防疫策略是一般人難以想像的超「錢」部署，不是搶衛生紙、泡麵等民生用品，還是呼吸器。陳志金還情境模擬俄羅斯富豪與醫護人員的對話，當醫師問：「先生，你有帶自備藥嗎？」，俄羅斯富豪回答：「有！我還有自備呼吸器」，非常特別又逗趣。

而根據《莫斯科時報》報導，呼吸器在俄羅斯一台的售價要180萬盧布（約合22,500美元），換算成台幣大概快要70萬，且訂購了還得排上8個月左右才可能得到，但還是吸引不少俄羅斯富豪的興趣，希望得到更好的醫療。

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(中時電子報)