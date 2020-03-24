春暖花開，小朋友期待的兒童節也在下周登場！誠品書店自4/1起於誠品信義店、R79、宜蘭店等8家店舉辦為期一個月的「來冊店迺菜市仔」活動，展示蔬果攤、魚販等菜市場攤販，透過「食農教育」傳達「珍惜食物」的理念。4/3-4/4誠品松菸還有「小小導覽員：走進松菸」趣味活動、信義店TOY WORLD LOGO於3/28-3/29推「樂高DUPLO體驗活動」，歡迎大小朋友歡度佳節。

4月3日至4月4日誠品生活松菸店推「小小導覽員：走進松菸」戶外活動｜。（誠品提供）

GOOD OLD DAYS 復刻推出80年代搖桿街機，200種經典風格遊戲，快揪朋友一起「快打旋風」；誠品生活松菸店木匠兄妹推經典彈珠台，全實木板製作質感加乘，重溫童年回憶。同時誠品推出「解悶逛誠品．發票變現金」活動，可至台北松菸誠品行旅住房最高全額折抵、或用餐最高半價折抵，全家來趟藝文小旅行。

誠品生活松菸店｜五行創藝｜推手作課程(含彩繪及手捏)。（誠品提供）

誠品書店也特搜許多有趣又實用的兒童節禮物：Educational Insights推出「會說話的顯微鏡」，附有20款昆蟲、花草載玻片，可切換中、英、日、韓四國語言解說，讓孩子從體驗中快樂學習；好玩又會唱歌的eyeup馬鈴薯農場，以顏色、形狀、觸感激孩子感官。

誠品生活推出一系列活動，邀您共享親子樂趣。誠品生活松菸店的五行創藝推「手作彩繪陶藝」課程，讓孩子動手製作杯盤等器皿，並發揮想像力將可愛動物與卡通人物彩繪上色，創造獨一無二的陶器。

台灣在地品牌「來好」茄芷阿嬤復古水壺袋。（誠品提供）

4/3-4/4還有「小小導覽員：走進松菸」趣味活動，除了帶領孩子走出戶外導覽園區自然生態，同時還可以體驗「紙膠帶撕貼畫創作」或「兒童提袋DIY縫紉」手作課程，任孩子自行創作、發揮創意；信義店TOY WORLD LOGO於3/28-3/29推「樂高DUPLO體驗活動」運用英文字母拼拼樂與填空遊戲，讓孩子在遊戲中輕鬆學習，透過手作活動與趣味遊戲度過溫馨假期，邀親子共同留下美好回憶。

然近來新冠肺炎疫情仍在，提醒大家，搭乘大眾運輸工具、逛書店、看展時最好也能戴口罩，也要勤洗手、多運動增加免疫力！也盼疫情早日平歇，還給大家安全平樂生活。

(中時電子報)