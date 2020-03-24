為應對新冠肺炎疫情，美國聯準會祭出最大力度的量化寬鬆政策，分析人士指出，此舉有助於支持金融市場流動性，但貨幣寬鬆安慰劑作用可能有限；短期來看，一旦市場情緒恢復平穩，美元指數可能步入新一輪熊市，「在美國政府喪失政策定力的時刻，大陸的貨幣政策更應該具備定力。」

聯準會在美國時間23日祭出一系列非常規計畫，支持因疫情導致的個人或企業損失，有美國的經濟學者稱，這些是必要措施。聯準會將首次支持購買企業債券、直接向企業提供貸款，並將「盡快」推出一項向中小企業提供信貸的計畫；聯準會還表示，會盡可能大地擴大資產購買規模，以穩定金融市場。

對於美國採取的金融紓困措施，粵開證券首席經濟學家李奇霖表示，投資者需要關注的是疫情能否有效防控，聯準會能做的是只是延緩出清的時間，無法改變出清的命運，所以，貨幣寬鬆無法真正扭轉風險偏好，真正有用的是強有力的防疫措施，是疫苗和特效藥，而貨幣寬鬆的安慰劑是沒用的。

李奇霖指出，對大陸的資產配置來說，須關注外需下滑對總體需求的影響，以及對出口產業鏈、消費和製造業投資造成的壓力；他表示，目前的流動性風險解除有利於大陸的債市，也有利之前因流動性錯殺的股票市場。

不過，李奇霖提醒，目前，大陸的財政積極和貨幣寬鬆對實體的傳導效應遠強於海外，人民幣資產相對強勢較為確定，但仍需關注實體總需求不足的不確定性。

大陸社科院世界經濟與政治研究所研究員張明則表示，從短期來看，一旦市場情緒恢復平穩，美元指數將會步入新一輪熊市；他指出，在美國政府喪失政策定力的時刻，大陸貨幣政策更應該具備定力，貨幣政策操作應該從大陸經濟發展需要出發，而不應跟著聯準會亦步亦趨。

張明表示，在一個普遍負利率的全球環境下，能夠維持正利率的大陸經濟與市場將會具備更大的吸引力；他預估，從2020年第二季起，大陸經濟將會觸底反彈，美國經濟與全球經濟則會掉頭向下。

(旺報 )