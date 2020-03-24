南京是本輪以發放消費券形式促進消費的首個城市，23日，促消費成果揭曉，18到22日的5天時間裡，南京共使用電子消費券3萬4522張，總消費金額942.93萬元（人民幣，下同）。

《澎湃新聞》報導，周休日是南京市民使用消費券的高峰。21日、22日兩天內的消費券使用量達2萬5343張，占已使用消費券總量的73.41％，消費金額達654.4萬元，占總消費金額的69.4％。

據《南京日報》報道，在電子消費券和商家自身行銷活動的疊加作用下，上周末南京消費市場明顯回暖，出現了「四多四少」的變化，出門消費的人多了，消費的金額多了，選擇大眾交通工具的人多了，摘下口罩自由呼吸的人多了；身上穿的衣服少了，商家門口的測溫崗少了，掃碼的標識標貼少了，停業關門的商家少了。

據南京市商務局監測的19家重點商貿流通企業20至22日的營業數據顯示，16家企業的營業額較前一個周末出現增長，平均漲幅為61.84％；其中，中央商場漲幅最高，達180.86％。

而繼餐飲、體育、圖書、資訊四大類消費券啟動報名搖號後，南京市再發放1300萬元鄉村旅遊消費券，包括300萬元鄉村旅遊直通車電子消費券和1千萬元鄉村民宿電子消費券。18至21日的4天裡，每天定量發放的直通車消費券幾乎都在半小時之內就被全部搶光。

南京鄉村旅遊大數據服務平台數據顯示，21日全天，全市52個鄉村旅遊觀測點共計迎來遊客8.21萬人次，已達到去年同期的70％。

(旺報 )