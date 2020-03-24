疫情衝擊下，2020第21屆亞太管樂節暨台南市管樂藝術季宣布延期一年！

因應新冠肺炎引發全球大規模疫情，為因應防疫措施相關作為，原訂今年7月15日至7月22日由台南市舉辦的亞太管樂節，原本活動預計邀請國內外100多個團隊齊聚台南，估計超過上萬人次參加，考量病毒傳播速度及疫情現況，亞太管樂協會、台灣管樂協會與台南市政府最終決議，亞太管樂節將延期1年舉辦，將延期至明年7月舉辦。

亞太管樂節係由亞太管樂協會所發起的交流性國際活動，旨在促進亞太地區之間管樂文化、教育、藝術等交流，會員國包含美國、韓國、新加坡、菲律賓、中國等14個亞太地區國家，從1967年起至2018年已經成功舉辦20屆，台灣也曾在1992年、2000年、2008年分別於台北、嘉義、台南舉辦過，對國際管樂文化交流推展有著重要貢獻，上一屆在日本舉行。

2020亞太管樂節再次回到台南市舉辦，堪稱台南藝文界一大盛事，然而，面對新型冠狀病毒肺炎疫情在世界各國爆發，至今超過26萬人感染、130多個國家受波及，世界衛生組織正式宣告武漢肺炎為全球大流行疾病，未來一年情況尚未明朗，各國忙於防疫之際，台南市也宣布暫緩大型集會活動進行，亞太管樂節將延期1年舉辦，屆時歡迎各國團隊與國內各大專院校踴躍報名參與。

(中時 )