疫情衝擊澎湖觀光，旅遊團幾乎全退單，澎湖國家風景區管理處相中小資小眾族群新契機，主打專業領騎自行車嘉年華，免費帶你輕鬆慢騎澎湖逍遙遊。

近年來台灣風行的自行車運動全省走透透，車友們自詡騎乘自行車最能強身健體，增加免疫細胞活力，如今正是防疫的最佳防護罩。

時序春天氣候宜人舒爽，恰是自行車車友們出征挑戰走出戶外的好時機，原本動輒數十人大陣仗的自行車隊趴趴走，也受到疫情影響取消行程打退堂鼓。

連月澎湖旅遊人數銳減，剩不到往年的3成，澎管處展開搶救觀光大作戰，趁勢逆向操作主打小資小眾的5人旅遊小團體，強推自行車專業領騎服務，免費帶你暢遊澎湖島。

澎管處力邀澎湖在地自行車旅遊達人許榮基、資深運動行銷專家黃成翰擔綱種子教官，親授澎湖觀光資源、導覽解說實用技巧、自行車生活旅遊等專題課程，培訓20名領騎新生力軍。

自行車嘉年華領騎服務於4月1日起至6月30日，為期3個月，車友們只需5人以上團體於7天前透過網路報名預約申請，澎管處行銷粉絲團更提供住宿券、限量紀念車衣、喔熊聯名商品等不定期抽獎活動，歡迎全國車友共襄盛舉，跨海澎湖體驗自行車逍遙遊，探索祕境自然景觀，享受春天最美的旖旎風光。

(中時 )