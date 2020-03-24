英法兩國確診人數持續飆高，大陸央視報導，中國國家主席習近平23日晚上，分別與英國首相強森及法國總統馬克宏通電話，降低疫情風險。

英國和法國的新冠肺炎疫情持續擴大，據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）最新統計，法國累積確診增至16,937人，有674人死亡；英國累積確診增至5,903人，有289人死亡；全球累積確診增至354,677人，有15,436人不治。

習近平向強森強調，希望英方與中方加強配合，在保障必要人員流動及貿易通暢的同時，將新型肺炎疫情擴散風險降至最低。

習近平與馬克宏通話時則強調，法方正採取一系列積極而有效的防疫措施，中方願意繼續提供支持。

中國國家衛健委公佈23日病例數據顯示，新增新冠肺炎確診病例78宗，其中湖北武漢新增1宗本地確診病例。74宗為境外輸入病例，包括北京31宗，廣東14宗，及上海9宗。

新增死亡病例7宗，全部來自武漢，累計死亡3,277人。累計確診病例81,171宗，累計境外輸入確診病例427宗。

(工商 )