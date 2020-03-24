消息指出，日本軟銀集團（Softbank）計劃出售約140億美元的阿里巴巴股票，連同出售其他股份，軟銀的總目標是籌集410億美元資金，以維持受新型肺炎疫情打擊的業務。

外電引述知情人士報道，軟銀減持阿里股份的價值可能介於120億至150億美元。軟銀持有的阿里股份價值超過1,200億美元，是軟銀未實現價值的最大部分。

此外，軟銀亦正考慮出售日本電信子公司SoftBank Mobile的股權，及在Sprint與T-Mobile US合併後減持部分Sprint股權，以籌集剩餘所需資金。

軟銀創辦人孫正義日前在東京宣布出售資產計劃，以用作回購和削減債務，但他未有透露出售資產的具體詳情。

英國金融時報報導，市場擔心新冠病毒大流行將會打擊軟銀投資的叫車服務和酒店集團，其可能背負超過550億美元債務，使軟銀股價在過去一個月腰斬。有分析師指出，「我們知道願景基金可能有危險，但我們不知道危險在哪裡，也不知道危險有多大。」

(工商 )