台灣大哥大總經理林之晨24日在臉書再推「你不知道的5G第二集」，直言5G頻譜競標並不是拿愈多頻寬數就愈好，而是要視價格、網路的生命週期，以及基地台建設、服務發展成本等各種因素綜合衡量，花錢很容易，但要花在刀口上才是藝術。林之晨認為，如果像第一波5G頻譜競標，3.5GHz頻段已經標到失速列車那麼離譜，那麼一個理性負責的電信經營者，應該拿夠用就好。

5G頻譜結束競標後，各大電信商開始論戰誰贏得了這次頻譜競標勝利，台灣大因為拿到60MHz頻寬，相較遠傳電信拿到80MHz以及中華電拿到90MHz來得少，競爭對手以「電信三雄未來只剩兩雄」評論。

林之晨也因此決定在臉書將台灣大哥大首次5G頻譜競標的決策考量說清楚講明白。

林之晨表示，在理想的狀態下，頻譜當然是愈多愈好，基地台也是蓋好蓋滿，但業者的資金畢竟不是無限，所以必須在兩者之間做抉擇，尤其在網路建設早期，對用戶而言，收訊品質的重要性遠遠大過於定點極速，所以，面對 5G 的開端，電信業者都要在多拿頻譜與多建基地台之間抉擇。

他說，好在政府非常體貼，早就明確溝通這只是第一次頻譜競標，2～3 年後還有下一批釋出，所以沒有所謂的「拿好拿滿」，因此，作為一個理性的業者，面對第一次競標，當然是拿到夠用的頻譜就好，畢竟短期內用戶對 3.5GHz 尖峰容量的需求不大，保留資本投在基地台建設與應用服務的發展上，才能提升對用戶的整體價值。

2～3 年後，隨著 4K 手機、自駕車車內娛樂系統、AR 等高畫素應用開始成長， 3.5GHz 室外涵蓋的需求自然就會增加，屆時，第二次競標時再添購頻譜來擴充尖峰容量即可，而且，這個時候的5G頻譜價格也會相對便宜，尤其是比預期中第二次釋照的價格便宜，那麼當然就該趁便宜多囤些放著，準備支應未來的需求，但像第一波競標，3.5GHz頻段已經像失速列車那麼離譜，那麼一個理性負責的電信經營者，應該拿夠用就好。

林之晨強調，頻譜競標並不是拿越多越好，花錢必須花在刀口上才是藝術，回頭觀察 4G時代三次頻譜釋照，以及後續業者間經營的結果，就可以理解這個道理。

(工商 )