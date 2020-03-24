國家實驗研究院國家實驗動物中心今天與台大醫院新竹分院簽訂合作備忘錄，雙方將運用國研院動物中心最新建置的「雙向性血管造影系統」，以動物器官測試驗證台大新竹分院開發的心血管、腦血管及支氣管疾病的創新精準療法，以早日應用於臨床診療。

增進人類福址的創新療法，都是從臨床醫療需求出發，先透過動物試驗測試、修正，最終應用於臨床病人的治療。在此過程中，動物試驗和人體醫療間有效的轉換銜接非常關鍵。

台大新竹分院近年來積極開發各種創新療法，並建立優秀的透析血管、心臟衰竭、心電生理治療及支氣管導航定位手術等研究團隊。這些創新療法在運用到病人身上之前，必須先在動物身上精準測試驗證，以確認其治療效果，並預防可能引發之不良後果。

為滿足近年來在腫瘤、心血管、支氣管與腦神經科學研究的動物試驗研究需求，國研院動物中心新近建置了動物試驗專用的「雙向性血管造影系統」，除可事先提供動物器官的3D影像，供醫師規畫手術路徑外，更重要的是可在手術過程中即時以低劑量X光拍照，並繪製動物器官的3D影像，醫師只要穿著防護衣，即可邊動手術、邊透過螢幕清楚看到手術進行情形。

在簽訂合作備忘錄後，國研院動物中心將與台大新竹分院共同開發、驗證創新之醫療技術與器材，初步規畫將利用「雙向性血管造影系統」開發支氣管導航定位技術、心肌梗塞誘發心律不整精準療法，以及出血性腦損傷前驅診斷方法。

(中時 )