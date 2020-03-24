苗栗縣議會日前為了議員的文件調閱權，兩派不同意見爆發爭執，在野黨議員曾玟學將過程剪輯成影片PO網，而內容都是取材現場公開資訊，結果不到一天影片被轉載600多次，網友們一面倒痛批執政黨不公平，而在野黨議員用意是盼望提案能夠讓調閱權法制化，整起事件鬧得沸沸揚揚。

苗栗縣議會20日召開臨時會，藍營議員與在野議員針對《苗栗縣議員文件調閱自治條例》爭得不可開交，最後草草散會，在野的時代力量議員曾玟學事後將過程剪輯成影片，痛批議事公平跟程序正義淪喪，苗栗縣議會淪空殼，此舉讓藍營議員相當反感。

「真的是家醜外揚」！藍營議員江村貴不滿表示，曾玟學每每剪輯影片PO網，使得許多網軍不明就裡攻擊國民黨議員，過去於制定石虎保育自治條例時就吃過悶虧，而此次所討論的文件調閱權也根本是多此一舉，然而曾玟學為創造自身網路聲量犧牲他人。

曾玟學強調，透過議會調閱文件會出現時間落差，過去就曾因多一道程序而無法即時取得關鍵資訊，而且議員提法案是行使基本權，議會本就應謹守程序正義逕付表決；況且議員行使調件權是全國議員、甚至立委的基本權利，所要的資料也非機密，倘若要資料還要分親疏遠近，根本是反民主思維。

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(中時電子報)