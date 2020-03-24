日本籃球聯賽「B League」日前因為新冠肺炎疫情影響暫停賽季，不過在停賽不到一個月後又決定復賽，但之後接連出現球員、裁判發燒的情況，因此被日本媒體稱作是職籃相當混亂的一個週末。日本國家隊歸化球員費茲卡斯（Nick Fazekas）就坦言，因為新冠肺炎的關係，會有種不想去比賽的感覺。

據《日本時報》報導，「B League」復賽後狀況連連，先是有3名球員出現發燒症狀，儘管3人體溫都沒超過37.5度，但北海道神風與川崎雷霆勇者的比賽被迫延期；同日，滋賀湖星也有3名球員決定不打比賽，深怕遭受新冠病毒波及。

到了隔天，栃木銀行與千葉噴射機的比賽，開打前又傳出一名裁判發燒導致比賽延遲，因此千葉總教練小野厚史就向聯盟喊話，希望能考慮球員的感受，並質疑他們復賽的決定是否為正確的。

這一連串的事情，讓許多球員都不敢上場打球，滋賀湖星外籍球員艾爾斯（Jeff Ayres）就痛批聯盟沒有好好保護球員，讓他身處危險之中，因此不打算去練球或比賽。

除此之外，日本歸化球員費茲卡斯（NickFazekas）了解到大家對新冠病毒的恐懼會有一些不同的反應，而他也承認，比賽時會有一種不想去比賽的感覺，因為家裡有一個2歲的兒子和五個月大的女兒，不確定在外打球回家後會不會對家人產生影響。

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(中時電子報)